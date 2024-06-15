L abito di due tessuti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'L abito di due tessuti' è 'Spezzato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPEZZATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L abito di due tessuti" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L abito di due tessuti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Spezzato? Lo spezzato è un tipo di abbigliamento caratterizzato dall'uso di due diversi tessuti, creando un contrasto visivo interessante. Questa combinazione di materiali dona eleganza e originalità a capi come giacche, pantaloni o completi, rendendoli adatti a occasioni formali e informali. Lo stile spezzato permette di esprimere personalità e buon gusto, giocando con colori e texture in modo armonioso. È una scelta di moda che unisce raffinatezza e creatività.

In presenza della definizione "L abito di due tessuti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L abito di due tessuti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Spezzato:

S Savona P Padova E Empoli Z Zara Z Zara A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L abito di due tessuti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

