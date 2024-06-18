Abito due pezzi con gonna o pantalone

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Abito due pezzi con gonna o pantalone' è 'Tailleur'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TAILLEUR

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Perché la soluzione è Tailleur? Un tailleu è un professionista specializzato nella creazione di abiti due pezzi, che comprendono una gonna o un pantalone abbinati a una parte superiore. Questa figura si occupa di disegnare, cucire e adattare capi di alta qualità, rispettando le esigenze e le preferenze dei clienti. La sua abilità consiste nel valorizzare le forme e i gusti personali attraverso tagli e tessuti accuratamente scelti. La cura dei dettagli e la precisione sono fondamentali nel suo lavoro quotidiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abito due pezzi con gonna o pantalone". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Abito due pezzi con gonna o pantalone nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Tailleur

La definizione "Abito due pezzi con gonna o pantalone" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abito due pezzi con gonna o pantalone" conferma che la soluzione 'Tailleur' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Tailleur

T Torino A Ancona I Imola L Livorno L Livorno E Empoli U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abito due pezzi con gonna o pantalone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tailleur' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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