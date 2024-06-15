Lo è il 4 in 12 : 4 = 3

Sara Verdi | 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il 4 in 12 : 4 = 3' è 'Divisore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIVISORE

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Perché la soluzione è Divisore? Il divisore è un numero che, moltiplicato per un altro, dà come risultato il numero di partenza, senza lasciare resto. In questo esempio, 4 è un divisore di 12 perché 12 diviso 4 dà 3, un numero intero. La funzione del divisore è quella di suddividere correttamente un numero in parti uguali. La sua presenza permette di identificare le divisioni esatte e di analizzare le proprietà di numeri interi.

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Lo è il 4 in 12 : 4 = 3 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Divisore

La definizione "Lo è il 4 in 12 : 4 = 3" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Divisore'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo è il 4 in 12 : 4 = 3
  • Risposta: DIVISORE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: D_______
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Le 8 lettere della soluzione

D Domodossola
I Imola
V Venezia
I Imola
S Savona
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Divisore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il 4 in 12 : 4 = 3". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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