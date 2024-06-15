Lo è il 4 in 12 : 4 = 3
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è il 4 in 12 : 4 = 3' è 'Divisore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DIVISORE
Vuoi approfondire la risposta Divisore? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Divisore? Il divisore è un numero che, moltiplicato per un altro, dà come risultato il numero di partenza, senza lasciare resto. In questo esempio, 4 è un divisore di 12 perché 12 diviso 4 dà 3, un numero intero. La funzione del divisore è quella di suddividere correttamente un numero in parti uguali. La sua presenza permette di identificare le divisioni esatte e di analizzare le proprietà di numeri interi.
Lo è il 4 in 12 : 4 = 3 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Divisore
La definizione "Lo è il 4 in 12 : 4 = 3" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Divisore'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo è il 4 in 12 : 4 = 3
- Risposta: DIVISORE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: D_______
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Divisore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo è il 4 in 12 : 4 = 3". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo è una data come il 12 ottobre 1492 Lo sono i saggi da 12 vert Lo venerano milioni di Asiatici Lo è un fiume che si getta in un fiume Si battezzano con lo spumante