Un undici di Genova

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un undici di Genova' è 'Samp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAMP

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Perché la soluzione è Samp? Il SAMP è una squadra di calcio di Genova, conosciuta anche come Un undici di Genova. La sua storia e le sue vittorie hanno fatto parte integrante della cultura sportiva locale, rappresentando la passione e l’orgoglio dei tifosi genovesi. La squadra ha avuto periodi di grande successo, consolidando la sua presenza nel panorama calcistico italiano. La sua identità si intreccia con la storia della città, mantenendo vivo il legame tra i cittadini e il calcio.

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Un undici di Genova nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Samp

La soluzione associata alla definizione "Un undici di Genova" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Samp'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Un undici di Genova

Un undici di Genova Risposta: SAMP

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: S___

S___ Inizia con: S

S Finisce con: P

Le 4 lettere della soluzione

S Savona A Ancona M Milano P Padova

La soluzione 'Samp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Un undici di Genova". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.