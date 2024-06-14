Undici friulano

Home / Soluzioni Cruciverba / Undici friulano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Undici friulano' è 'Udinese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UDINESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Undici friulano" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Undici friulano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Udinese? L'Udinese è una squadra di calcio italiana con radici nel Friuli. Rappresenta una regione conosciuta per la sua cultura e tradizione sportiva. I tifosi seguono con passione le partite e sostengono la squadra nei momenti più difficili. La formazione è nota per il suo stile di gioco e per aver sfornato numerosi talenti italiani. La squadra è un simbolo di identità e orgoglio locale, un punto di riferimento per gli appassionati di calcio friulano.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Undici friulano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Udinese

La definizione "Undici friulano" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Undici friulano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Udinese:

U Udine D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Undici friulano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una squadra calcistica del Friuli-Venezia GiuliaLa squadra di calcio friulana con la Dacia ArenaUna delle bianconere del calcio italianoUn undici friulanoDal 2007 si chiama friulano biancoPrestigioso undici di Buenos Aires: PlateIl vino oggi detto FriulanoL undici antagonista della Roma