Si rimpinzano nel guardaroba
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rimpinzano nel guardaroba' è 'Tarme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TARME
Come completare la definizione
- Definizione: Si rimpinzano nel guardaroba
- Risposta: TARME
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: T____
- Inizia con: T
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Tarme? Le tarme sono insetti che si insediano nei vestiti, soprattutto in quelli di lana e tessuti naturali, causando danni e creando fastidio. Si rimpinzano nel guardaroba, nutrendosi delle fibre dei tessuti e lasciando fori e fili sfilacciati. La presenza di tarme può essere individuata dalla presenza di piccole macchie, fili sfilacciati o insetti viventi che si aggirano tra gli indumenti. Per evitare infestazioni è importante conservare i vestiti in modo pulito e ben sigillato.
Soluzione per 'Si rimpinzano nel guardaroba' (5 lettere)
La soluzione associata alla definizione "Si rimpinzano nel guardaroba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarme'.
Schemi utili per Tarme
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con T
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: T____
- Schema finale: _ARME
Le 5 lettere della soluzione Tarme
La soluzione 'Tarme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si rimpinzano nel guardaroba". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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