Si rimpinzano nel guardaroba

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si rimpinzano nel guardaroba' è 'Tarme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARME

Come completare la definizione Definizione: Si rimpinzano nel guardaroba

Si rimpinzano nel guardaroba Risposta: TARME

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: T____

T____ Inizia con: T

T Finisce con: E

Perché la soluzione è Tarme? Le tarme sono insetti che si insediano nei vestiti, soprattutto in quelli di lana e tessuti naturali, causando danni e creando fastidio. Si rimpinzano nel guardaroba, nutrendosi delle fibre dei tessuti e lasciando fori e fili sfilacciati. La presenza di tarme può essere individuata dalla presenza di piccole macchie, fili sfilacciati o insetti viventi che si aggirano tra gli indumenti. Per evitare infestazioni è importante conservare i vestiti in modo pulito e ben sigillato.

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Soluzione per 'Si rimpinzano nel guardaroba' (5 lettere)

La soluzione associata alla definizione "Si rimpinzano nel guardaroba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Tarme'.

Schemi utili per Tarme

Schema parole: 5

La soluzione inizia con T

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: T____

Schema finale: _ARME

Le 5 lettere della soluzione Tarme

T Torino A Ancona R Roma M Milano E Empoli

La soluzione 'Tarme' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si rimpinzano nel guardaroba". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.