Si tiene nel guardaroba - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : VESTIARIO

Significato/Curiosità : Si tiene nel guardaroba

Il guardaroba o vestiario è uno spazio dedicato alla conservazione e all'organizzazione degli abiti e degli accessori personali. È solitamente presente in casa o negli ambienti lavorativi come uffici, scuole o palestre. Il suo scopo principale è quello di offrire un luogo adatto per appendere o riporre gli indumenti in modo ordinato e accessibile. I guardaroba possono essere costituiti da appendiabiti, scaffali, cassetti e ripiani, offrendo spazio sufficiente per abiti, scarpe, borse e altri oggetti personali. Oltre a favorire l'organizzazione, un guardaroba può anche contribuire a preservare la qualità degli abiti, proteggendoli da polvere, umidità e danni accidentali.

