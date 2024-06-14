Un rapace dalla coda forcuta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un rapace dalla coda forcuta' è 'Nibbio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NIBBIO

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Perché la soluzione è Nibbio? Il nibbio è un rapace caratterizzato da una coda forcuta, che si distingue per la sua agilità e eleganza durante il volo. Questo uccello predatore si trova spesso in ambienti aperti, dove si alimenta di piccoli mammiferi e insetti, utilizzando la vista acuta per individuare le prede. La sua conformazione fisica, con ali ampie e coda particolare, gli permette di planare con facilità. La presenza del nibbio è un segno di biodiversità e di un ecosistema equilibrato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rapace dalla coda forcuta". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Un rapace dalla coda forcuta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Nibbio

Per risolvere la definizione "Un rapace dalla coda forcuta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rapace dalla coda forcuta" conferma che la soluzione 'Nibbio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Nibbio

N Napoli I Imola B Bologna B Bologna I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rapace dalla coda forcuta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nibbio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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