La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quello di magnesio è effervescente' è 'Citrato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITRATO

Curiosità e Significato di Citrato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Citrato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Simbolo del magnesioLo è l acqua effervescente naturaleNell acqua effervescenteQuelli di sodio stronzio e magnesio si usano in medicinaQuello di magnesio è usato come antiacido

Come si scrive la soluzione Citrato

Se "Quello di magnesio è effervescente" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

