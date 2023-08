La provincia canadese con Ottawa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La provincia canadese con Ottawa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ONTARIO

Significato/Curiosita : La provincia canadese con ottawa

Cercando altri significati, vedi ottawa (disambigua). ottawa (/'ttawa/; in inglese /'tw/, in francese: /ta'wa/) è la capitale federale del canada,... Vedi ontario (disambigua). l'ontario è una delle tredici province del canada, la più popolosa del paese (circa un terzo dei canadesi vive in ontario). in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

