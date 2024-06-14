Estremità acuminate

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Estremità acuminate' è 'Punte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUNTE

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Perché la soluzione è Punte? Le punte sono quegli elementi che si distinguono per la loro forma aguzza, spesso trovati su strumenti, piante o superfici decorate. La loro caratteristica principale è l'estremità acuminata, che permette di penetrare, affilare o creare un punto di focalizzazione. In natura, molte foglie o rami terminano con punte affilate, mentre in ambito artigianale vengono utilizzate per incidere o forare materiali. La presenza di punte conferisce funzionalità specifiche e un aspetto distintivo agli oggetti e alle strutture.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Estremità acuminate". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Estremità acuminate nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Punte

Se la definizione "Estremità acuminate" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Estremità acuminate" conferma che la soluzione 'Punte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Punte

P Padova U Udine N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Estremità acuminate" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Punte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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