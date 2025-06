Controlli effettuati confrontando nei cruciverba: la soluzione è Riscontri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Controlli effettuati confrontando' è 'Riscontri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISCONTRI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Riscontri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Riscontri.

Perché la soluzione è Riscontri? Riscontri indica le verifiche o le conferme ottenute confrontando dati, informazioni o situazioni. È il modo in cui si controlla che tutto sia in ordine, cercando eventuali discrepanze o conferme di quanto osservato. In pratica, si tratta di mettere a confronto elementi diversi per assicurarsi che siano coerenti, permettendo di individuare eventuali problemi o confermare la correttezza di una situazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chí subisce controlli in un procedimento penaleSvolge controlli e accertamenti fiscali in ItaliaSi ripetono nei controlliLo spazio senza controlli frontalieri in EuropaIl suo tasso si misura nei controlli alla guida

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

I Imola

