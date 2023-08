Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo spazio senza controlli frontalieri in Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCHENGEN

Significato/Curiosita : Lo spazio senza controlli frontalieri in europa

Considerata come un controllo avente lo stesso effetto dei controlli all'ingresso e all'uscita. a meno che non siano stati introdotti controlli temporanei alle... Spazio schengen (meno comunemente area schengen, zona schengen) è un'area che comprende ventisette stati europei, i quali, in base all'acquis di schengen, hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

