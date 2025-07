Lo è la barba di cappuccino nei cruciverba: la soluzione è Cicoria

CICORIA

Curiosità e Significato di Cicoria

Perché la soluzione è Cicoria? La cicoria è una pianta erbacea conosciuta per le sue foglie amare e il caratteristico sapore di nocciola. Spesso utilizzata in cucina o come infuso, è apprezzata per le sue proprietà depurative e digestive. La sua presenza nelle tradizioni culinarie italiane la rende un ingrediente versatile e salutare, perfetto per chi cerca un tocco di naturalezza nel piatto o nella tisana.

Stai cercando la risposta alla definizione "Lo è la barba di cappuccino"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

