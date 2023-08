Località del beneventano con lo Stretto di Barba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località del beneventano con lo Stretto di Barba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CEPPALONI

Significato/Curiosita : Localita del beneventano con lo stretto di barba

7754 lo stretto di barba è una gola, ubicata sul confine tra il comune di ceppaloni in provincia di benevento e il comune di chianche in provincia di avellino... Rossi, ceppaloni. storia e società di un paese del regno di napoli, ed. pro loco di ceppaloni, 2011. isbn 978-88-906209-0-4. carmine porcaro, ceppaloni tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

