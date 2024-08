La Soluzione ♚ Si utilizzano per fare scatole La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CARTONI La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CARTONI

Curiosità su Si utilizzano per fare scatole: Più raramente viene chiamato disegno animato o cartoon (dall'inglese). Un cartone animato, spesso abbreviato in cartone, è un'opera audiovisiva d'animazione. Etimologia e diffusione dei termini Il termine cartone animato (plurale: cartoni animati) deriva dall'italianizzazione del corrispondente termine inglese animated cartoon. I cartoni animati vengono realizzati per il cinema, la televisione, il mercato home video e anche per il web.

Altre Definizioni con cartoni; utilizzano; fare; scatole; Contenitori per imballare; Tengono i bambini incollati al televisore; I disegnatori di Topolino e della Pantera Rosa; Si utilizzano per bendare; Le lenti che si utilizzano a contatto dell occhio; Militari che utilizzano un mezzo con i cingoli; Ha da fare con i delinquenti; Fare cioè tergiversare; Consente di fare una pedalata stando in casa; Il foglietto dentro le scatole dei medicinali; Film con DiCaprio a scatole cinesi; Materiale per scatole;