La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I Toscani con i Carraresi' è 'Massesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASSESI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I Toscani con i Carraresi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I Toscani con i Carraresi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Massesi? Durante il periodo medievale, i Massesi furono un gruppo di guerrieri e mercenari toscani che si distinsero per la loro abilità e coraggio. Spesso collaborarono con i signori locali, come i Carraresi di Padova, offrendo il loro supporto nelle battaglie e nelle imprese militari. La loro presenza contribuì a rafforzare le alleanze tra varie città-stato, lasciando un segno duraturo nella storia della regione. La loro figura rappresenta l'importanza dei soldati di mestiere in quell'epoca.

La definizione "I Toscani con i Carraresi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I Toscani con i Carraresi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Massesi:

M Milano A Ancona S Savona S Savona E Empoli S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I Toscani con i Carraresi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

