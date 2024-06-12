Si calcolano in partenza nei cruciverba: la soluzione è Svantaggi
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si calcolano in partenza' è 'Svantaggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SVANTAGGI
Curiosità e Significato di Svantaggi
Non fermarti alla soluzione! Conosci Svantaggi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba
Come si scrive la soluzione Svantaggi
Hai trovato la definizione "Si calcolano in partenza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 9 lettere della soluzione Svantaggi:
