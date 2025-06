Le zone attrezzate per i militari nei cruciverba: la soluzione è Basi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le zone attrezzate per i militari' è 'Basi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BASI

Curiosità e Significato di "Basi"

Hai risolto il cruciverba con Basi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Basi.

Perché la soluzione è Basi? Le basi sono strutture fondamentali per le operazioni militari, dove i soldati possono vivere, addestrarsi e pianificare missioni. Queste aree attrezzate offrono non solo supporto logistico, ma anche un ambiente sicuro per la preparazione e il riposo del personale militare. In sostanza, le basi rappresentano il cuore operativo delle forze armate, essenziali per garantire la sicurezza e l'efficacia delle missioni.

Come si scrive la soluzione Basi

Se "Le zone attrezzate per i militari" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

S Savona

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N C R E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORNEE" CORNEE

