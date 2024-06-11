Una sosta dell aereo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una sosta dell aereo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una sosta dell aereo' è 'Scalo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una sosta dell aereo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una sosta dell aereo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Scalo? Uno scalo rappresenta una fermata temporanea di un aereo durante un viaggio, spesso effettuata in aeroporto per permettere il cambio di rotte o il rifornimento. Questo momento di interruzione è fondamentale per la gestione del volo, consentendo ai passeggeri di attendere o di effettuare eventuali operazioni di trasferimento. La presenza di uno scalo può influire sulla durata complessiva del viaggio, rendendo necessario pianificare attentamente le tappe. Gli scali sono comuni nelle tratte aeree di lunga distanza o internazionali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una sosta dell aereo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Scalo

Quando la definizione "Una sosta dell aereo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una sosta dell aereo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scalo:

S Savona C Como A Ancona L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una sosta dell aereo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La sosta tecnica degli aereiUna zona della stazioneParte del porto destinata all approdoDà la posizione dell aereoUn attacco dell aereo da cacciaLa zona dell aereo più caraUn regolatore per migliorare la controllabilità dell aereoIl sentiero che conduce alle uscite dell aereo