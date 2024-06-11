Una pittoresca zona del Friuli

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pittoresca zona del Friuli' è 'Carnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARNIA

Perchè la soluzione è Carnia? Carnia è una splendida area del Friuli, famosa per i suoi paesaggi incantevoli e i borghi tradizionali. Tra monti e valli, questa regione offre un’atmosfera autentica e tranquilla, perfetta per chi cerca relax immerso nella natura. Un angolo di pace e bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Una pittoresca zona del Friuli

Una pittoresca zona del Friuli Risposta: CARNIA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: C_____

C_____ Inizia con: C

C Finisce con: A

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Una pittoresca zona del Friuli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carnia

Per risolvere la definizione "Una pittoresca zona del Friuli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carnia'.

Le 6 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Carnia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una pittoresca zona del Friuli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.