Una pittoresca zona del Friuli
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SOLUZIONE: CARNIA
Perchè la soluzione è Carnia? Carnia è una splendida area del Friuli, famosa per i suoi paesaggi incantevoli e i borghi tradizionali. Tra monti e valli, questa regione offre un’atmosfera autentica e tranquilla, perfetta per chi cerca relax immerso nella natura. Un angolo di pace e bellezza. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Una pittoresca zona del Friuli
- Risposta: CARNIA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: C_____
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Una pittoresca zona del Friuli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Carnia
Per risolvere la definizione "Una pittoresca zona del Friuli", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carnia'.
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Carnia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una pittoresca zona del Friuli". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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