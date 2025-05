Una macchina per rilegare i libri nei cruciverba: la soluzione è Fascicolatrice

FASCICOLATRICE

Curiosità e Significato di "Fascicolatrice"

Hai risolto il cruciverba con Fascicolatrice? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 14 lettere più frequenti: Fascicolatrice.

La fascicolatrice è una macchina utilizzata per rilegare libri o documenti, fissando insieme pagine singole attraverso l'uso di punti metallici o di altri sistemi di legatura. Grazie alla sua funzionalità, permette di organizzare e rendere fruibili materiali stampati in modo efficace, mantenendoli ordinati e facilmente consultabili. Spesso utilizzata in tipografie e uffici, è fondamentale per la produzione editoriale.

Come si scrive la soluzione: Fascicolatrice

Hai trovato la definizione "Una macchina per rilegare i libri" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

A Ancona

S Savona

C Como

I Imola

C Como

O Otranto

L Livorno

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O S I E G A T R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GESTATORIA" GESTATORIA

