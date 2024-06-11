La spiritosaggine sotto zero

Home / Soluzioni Cruciverba / La spiritosaggine sotto zero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La spiritosaggine sotto zero' è 'Freddura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FREDDURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La spiritosaggine sotto zero" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La spiritosaggine sotto zero". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La spiritosaggine sotto zero nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Freddura

La soluzione associata alla definizione "La spiritosaggine sotto zero" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La spiritosaggine sotto zero" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Freddura:

F Firenze R Roma E Empoli D Domodossola D Domodossola U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La spiritosaggine sotto zero" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Barzelletta che fa rabbrividireÈ inammissibile sotto le armiSi ammucchiano sotto i piniUn locale sotto terraLa parte della giacca sotto l ascellaLa firma sotto le tavole di Bonaventura