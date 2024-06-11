Fa piangere il cuoco

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fa piangere il cuoco' è 'Cipolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIPOLLA

Perché la soluzione è Cipolla? La cipolla è un ortaggio molto usato in cucina, noto per il suo sapore intenso e aromatico. Tuttavia, quando viene affettata, rilascia sostanze che irritano gli occhi, causando lacrimazione e fastidio. Questa reazione è dovuta alle sostanze chimiche che si liberano nel contatto con l’aria, provocando una sensazione simile a una lacrimazione involontaria. Per alcuni, questa esperienza può essere così sgradevole da far quasi piangere il cuoco durante la preparazione dei piatti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa piangere il cuoco". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Fa piangere il cuoco nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cipolla

La soluzione associata alla definizione "Fa piangere il cuoco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa piangere il cuoco" conferma che la soluzione 'Cipolla' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cipolla

C Como I Imola P Padova O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa piangere il cuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cipolla' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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