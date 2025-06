Lavorano di cucito nei cruciverba: la soluzione è Sartine

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavorano di cucito' è 'Sartine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARTINE

La parola Sartine è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sartine.

Perché la soluzione è Sartine? Il termine sartine si riferisce alle donne che si dedicano al cucito, spesso creando o adattando abiti su misura. Sono specializzate nel confezionare capi di alta qualità, curando ogni dettaglio con precisione e passione. Il loro mestiere richiede abilità artigianale e sensibilità estetica, rendendo ogni creazione unica e perfetta per chi la indossa. È un lavoro che unisce tradizione e creatività nel mondo della moda.

S Savona

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Scopri definizioni su "RIENTRO" RIENTRO

