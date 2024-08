La Soluzione ♚ Le apprendiste nelle case di moda La soluzione di 7 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : SARTINE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente SARTINE

Curiosità su Le apprendiste nelle case di moda: Andato in esilio in Spagna agli inizi della Rivoluzione francese, non rientrò mai più in Francia. Fu Tenente Generale della Polizia di Parigi sotto il regno di Luigi XV, e segretario di Stato della Marina Reale sotto il regno di Luigi XVI. Antoine Raymond Jean Gualbert Gabriel de Sartine conte d'Alby (Barcellona, 12 luglio 1729 – Tarragona, 7 settembre 1801) è stato un politico francese.

