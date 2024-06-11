Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia' è 'Galilea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GALILEA
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Galilea
In presenza della definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia" conferma che la soluzione 'Galilea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 7 lettere della soluzione Galilea
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galilea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.