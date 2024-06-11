Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia' è 'Galilea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GALILEA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Galilea

In presenza della definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia" conferma che la soluzione 'Galilea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Galilea

G Genova A Ancona L Livorno I Imola L Livorno E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi fece ritorno dall Egitto la Sacra Famiglia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Galilea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.