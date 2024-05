La Soluzione ♚ Vi ritornò la Sacra Famiglia La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GALILEA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Vi ritornò la Sacra Famiglia. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Vi ritorno la sacra famiglia: Di ricerca, la santa famiglia fece ritorno a nazareth dove gesù crebbe sottomesso ai genitori. nella dottrina cristiana la sacra famiglia è stata sempre... La Galilea (in ebraico: ha-Galíl; in arabo: al-Jalîl; ovvero: «il circondario»; in latino Galilaea; in greco antico Gaaa) è una regione storica del Vicino Oriente, oggi situata nel nord dello stato d'Israele.

