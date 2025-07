Dividere i litiganti nei cruciverba: la soluzione è Separare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dividere i litiganti' è 'Separare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SEPARARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 8 lettere Separare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Separare? Separare significa mettere distanza tra due o più persone in lite, con l’obiettivo di calmare gli animi e prevenire che il conflitto si intensifichi. È come intervenire per distanziare i litiganti, favorendo un momento di riflessione e confronto pacifico. Questa parola sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente per evitare che le tensioni degenerino, dimostrando come a volte la calma sia la miglior soluzione.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Dividere i litiganti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

E Empoli

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

