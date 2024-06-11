Lo commettono gli empi

SOLUZIONE: SACRILEGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo commettono gli empi" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo commettono gli empi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Sacrilegio? Il termine si riferisce a un atto grave che viola un luogo sacro o un oggetto di venerazione, compiuto da chi agisce senza rispetto o pietà. È considerato un reato spirituale che offende la sacralità e può suscitare reazioni di condanna. Questo comportamento rappresenta un'azione irriverente e blasfema, spesso associata a chi manca di senso religioso o morale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo commettono gli empi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo commettono gli empi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Sacrilegio:

S Savona A Ancona C Como R Roma I Imola L Livorno E Empoli G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo commettono gli empi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

