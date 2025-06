Commerciare in modo losco nei cruciverba: la soluzione è Trafficare

Home / Soluzioni Cruciverba / Commerciare in modo losco

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Commerciare in modo losco' è 'Trafficare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAFFICARE

La parola Trafficare è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trafficare.

Perché la soluzione è Trafficare? Trafficare significa commerciare in modo illecito o poco trasparente, spesso legato a attività clandestine come il traffico di droga, armi o merci contraffatte. È un termine che richiama il lato oscuro del commercio, dove si aggirano pratiche non regolamentate e rischiose. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio le situazioni in cui si nascondono attività illegali e i loro pericoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un modo di dire oraGrosso modo all incircaRiconosciuti in modo solenne

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Commerciare in modo losco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

F Firenze

F Firenze

I Imola

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

I O I A C I N S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OSSIANICI" OSSIANICI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.