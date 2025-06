Le pompe automatiche di benzina nei cruciverba: la soluzione è Distributori

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Le pompe automatiche di benzina' è 'Distributori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISTRIBUTORI

Curiosità e Significato... La soluzione Distributori di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Distributori per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Distributori? Le pompe automatiche di benzina, comunemente chiamate distributori, sono le stazioni di servizio dove si rifornisce carburante alle auto. Si tratta di apparecchiature che permettono di fare il pieno in modo semplice e veloce, spesso senza bisogno di assistenza diretta. Sono un elemento indispensabile per ogni automobilista, facilitando la mobilità quotidiana e rendendo più comoda la sosta per il rifornimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Benzina per aeroplaniBenzina speciale per gli aeroplaniRecipiente per benzinaIndicano il potere antidetonante della benzinaSi fa il pieno a quello della benzina

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

U Udine

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

N N O E N A E N - Mostra soluzione



