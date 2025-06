Si fa il pieno a quello della benzina nei cruciverba: la soluzione è Distributore

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Si fa il pieno a quello della benzina' è 'Distributore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISTRIBUTORE

Curiosità e Significato di "Distributore"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Distributore, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Distributore? Un distributore è il luogo dove si fa il rifornimento di carburante alle auto, come benzina o diesel. È un punto di sosta essenziale per chi viaggia in auto, dotato di pompe che erogano il carburante necessario per alimentare i veicoli. Quindi, quando si dice si fa il pieno a quello della benzina, ci si riferisce proprio a questo posto, il distributore appunto.

Come si scrive la soluzione Distributore

Non riesci a risolvere la definizione "Si fa il pieno a quello della benzina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

B Bologna

U Udine

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V O S E R I I C R R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RICOVERARSI" RICOVERARSI

