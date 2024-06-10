Leggendari fratelli romani

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Leggendari fratelli romani' è 'Orazi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORAZI

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Perché la soluzione è Orazi? Gli Orazi sono figure leggendarie spesso associate ai fratelli romani, noti per la loro storia e il loro ruolo simbolico nella cultura antica. La loro presenza si manifesta attraverso storie tramandate che evidenziano il loro coraggio e la loro lealtà verso la città di Roma. Le narrazioni sugli Orazi sottolineano valori fondamentali come l'onore e il sacrificio, contribuendo a rafforzare l'identità e l'orgoglio civico. La loro figura rimane un elemento importante nella memoria storica della città eterna.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Leggendari fratelli romani". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Leggendari fratelli romani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Orazi

In presenza della definizione "Leggendari fratelli romani", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Leggendari fratelli romani" conferma che la soluzione 'Orazi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Orazi

O Otranto R Roma A Ancona Z Zara I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Leggendari fratelli romani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Orazi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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