Come il cibo ingrassante nei cruciverba: la soluzione è Calorico

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Come il cibo ingrassante' è 'Calorico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALORICO

Curiosità e Significato di "Calorico"

Conosci Calorico più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve.

Perché la soluzione è Calorico? La parola calorico si riferisce a tutto ciò che è ricco di calorie, ovvero l'energia che gli alimenti forniscono al nostro corpo. Quando parliamo di cibi calorici, ci riferiamo a quei varianti che possono contribuire ad un aumento di peso se consumati in eccesso, come dolci, fritti o cibi molto grassi. Comprendere il concetto di calorico è fondamentale per mantenere un'alimentazione equilibrata e sana.

Come si scrive la soluzione Calorico

Hai trovato la definizione "Come il cibo ingrassante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

