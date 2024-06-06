Il verso della Divina Commedia

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Il verso della Divina Commedia' è 'Endecasillabo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ENDECASILLABO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il verso della Divina Commedia" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il verso della Divina Commedia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Endecasillabo? Il verso della Divina Commedia si conforma a un schema preciso di versi di dieci sillabe, chiamati endecasillabi. Questi versi sono fondamentali nella poesia italiana, rendendo il testo armonioso e musicale. La rima e la lunghezza contribuiscono a creare un ritmo unico che accompagna il lettore nel viaggio attraverso l’aldilà. La loro presenza è simbolo della ricchezza della tradizione poetica italiana e della maestria dei poeti.

Se la definizione "Il verso della Divina Commedia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il verso della Divina Commedia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Endecasillabo:

E Empoli N Napoli D Domodossola E Empoli C Como A Ancona S Savona I Imola L Livorno L Livorno A Ancona B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il verso della Divina Commedia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

