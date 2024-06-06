Molto pallidi

Home / Soluzioni Cruciverba / Molto pallidi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Molto pallidi' è 'Cerei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CEREI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Molto pallidi" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Molto pallidi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Cerei? Cerei si riferisce a un colore molto chiaro, spesso associato a una pelle estremamente pallida. Questo termine descrive un aspetto che può indicare debolezza o una condizione di stanchezza. La sua tonalità è così chiara da sembrare quasi bianca, evocando un'immagine di fragilità. Quando si parla di cerei, si fa riferimento a un colore che trasmette delicatezza e una certa sensazione di freddo.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Molto pallidi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Cerei

La soluzione associata alla definizione "Molto pallidi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Molto pallidi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cerei:

C Como E Empoli R Roma E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Molto pallidi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Notevolmente pallidiSbiancati in voltoMolto pallidi cadavericiMolto pallidi in visoMolto in FranciaMolto gustosiMolto redditizia