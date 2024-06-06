Fruisce d un bonifico

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Fruisce d un bonifico' è 'Ordinatario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORDINATARIO

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Perché la soluzione è Ordinatario? L'ordinario si riferisce a una persona o a un'entità che riceve regolarmente un pagamento, come un bonifico, senza particolari condizioni o restrizioni. Questa voce indica un soggetto che beneficia di somme periodiche, spesso legate a salari, pensioni o altri tipi di entrate fisse. La sua caratteristica principale consiste nella stabilità e nella continuità dei pagamenti ricevuti. La presenza di questa voce è fondamentale per identificare chi gode di un flusso finanziario regolare e consolidato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fruisce d un bonifico". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fruisce d un bonifico nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Ordinatario

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fruisce d un bonifico" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fruisce d un bonifico" conferma che la soluzione 'Ordinatario' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Ordinatario

O Otranto R Roma D Domodossola I Imola N Napoli A Ancona T Torino A Ancona R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fruisce d un bonifico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ordinatario' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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