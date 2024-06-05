Lo zufolo di terracotta

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo zufolo di terracotta' è 'Ocarina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCARINA

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Perché la soluzione è Ocarina? L'ocarina è uno strumento musicale di piccole dimensioni, solitamente realizzato in terracotta, che produce suoni dolci e armoniosi. La sua forma può variare, ma spesso ricorda una piccola palla con fori per le dita e un'apertura per il soffio. La sua storia risale a civiltà antiche, dove veniva usata sia come strumento musicale che come oggetto rituale. La sua voce chiara e melodiosa rende l'ocarina molto apprezzata tra i musicisti e gli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo zufolo di terracotta". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Lo zufolo di terracotta nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ocarina

La definizione "Lo zufolo di terracotta" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo zufolo di terracotta" conferma che la soluzione 'Ocarina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ocarina

O Otranto C Como A Ancona R Roma I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo zufolo di terracotta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ocarina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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