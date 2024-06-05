La capitale vietnamita

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La capitale vietnamita' è 'Hanoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HANOI

Perché la soluzione è Hanoi? Hanoi rappresenta il cuore politico, culturale e storico del Vietnam. Questa città affascinante si distingue per i suoi quartieri caratteristici, i templi antichi e i musei che narrano la lunga storia del paese. Situata lungo il fiume Rosso, Hanoi è un esempio di armonia tra tradizione e modernità, con mercati vivaci e edifici coloniali francesi. La sua vibrante atmosfera e il patrimonio ricco la rendono un punto di riferimento fondamentale per chi visita il Vietnam.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La capitale vietnamita". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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La capitale vietnamita nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Hanoi

Per risolvere la definizione "La capitale vietnamita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La capitale vietnamita" conferma che la soluzione 'Hanoi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Hanoi

H Hotel A Ancona N Napoli O Otranto I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La capitale vietnamita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Hanoi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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