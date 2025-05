Lo usano i tuffatori nei cruciverba: la soluzione è Trampolino

TRAMPOLINO

Curiosità e Significato di "Trampolino"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Trampolino, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Trampolino? Il trampolino è una struttura elastica utilizzata dai tuffatori per lanciarsi in acqua con acrobazie spettacolari. Questo attrezzo consente di guadagnare slancio e altezza, permettendo ai tuffatori di eseguire salti e spinte che impressionano il pubblico e i giudici. È un elemento fondamentale nelle gare di tuffo, dove precisione e controllo sono essenziali per un'ottima performance.

Come si scrive la soluzione Trampolino

Se "Lo usano i tuffatori" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E N D I I C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INCIDERE" INCIDERE

