La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Un asse da cui si scende a capofitto' è 'Trampolino'.

TRAMPOLINO

Curiosità e Significato... La parola Trampolino è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trampolino.

Perché la soluzione è Trampolino? Il trampolino è un attrezzo sportivo che permette di saltare e di eseguire acrobazie grazie alla sua superficie elastica. L'espressione un asse da cui si scende a capofitto si riferisce al modo in cui si può lanciarsi con entusiasmo e senza paura, come si fa su un trampolino. È perfetto per chi ama il brivido e le sfide ad alto salto!

La quantità sotto cui non si scende
L asse su cui si tira la pasta
Una stanza in cui si scende
La tavola con cui si scende sulle piste innevate
Edifici in cui si osserva l ordine

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un asse da cui si scende a capofitto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

