Un undici umbro nei cruciverba: la soluzione è Ternana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un undici umbro' è 'Ternana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TERNANA

Curiosità e Significato di Ternana

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Ternana, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ternana? Un undici umbro è un gioco di parole che si riferisce alla squadra di calcio Ternana, con sede a Terni, in Umbria. Il numero 11 rappresenta i giocatori in campo, mentre umbro indica l’origine regionale. La Ternana è una storica società calcistica amata dai tifosi locali e simbolo della passione sportiva della regione. È un modo divertente per identificare questa squadra italiana.

Come si scrive la soluzione Ternana

Non riesci a risolvere la definizione "Un undici umbro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

R Roma

N Napoli

A Ancona

N Napoli

A Ancona

