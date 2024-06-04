Una decina di secoli

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una decina di secoli' è 'Millennio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MILLENNIO

Perché la soluzione è Millennio? Un millennio è un periodo di circa mille anni che si estende nel tempo, rappresentando dieci secoli consecutivi. Questa unità temporale viene utilizzata per suddividere la storia umana in segmenti più ampi, facilitando lo studio e la comprensione degli eventi storici più significativi. La parola deriva dal latino e indica un intervallo di tempo molto vasto, spesso associato a grandi cambiamenti culturali e sociali. La durata di un millennio permette di osservare l'evoluzione delle civiltà nel corso dei secoli.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una decina di secoli". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Una decina di secoli nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Millennio

La soluzione associata alla definizione "Una decina di secoli" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una decina di secoli" conferma che la soluzione 'Millennio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Millennio

M Milano I Imola L Livorno L Livorno E Empoli N Napoli N Napoli I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una decina di secoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Millennio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Periodo di dieci secoliLungo periodo storico di 10 secoliTrecentosessantacinque per cento per dieciUna decina di centinaiaIo secoli faFrammenti di secoliOscuri come certi secoliUn gruppo di secoli