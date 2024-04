La Soluzione ♚ Io secoli fa

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Io secoli fa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EGO

Curiosità su Io secoli fa: Isaac asimov, autore di io, robot (1950) il lolitismo: lolita (1955) di vladimir nabokov la letteratura per ragazzi nel xx secolo: gianni rodari, in italia... La locuzione latina alter ego ("un altro io") indica un sostituto di una persona, autorizzato ad agire per conto e in rappresentanza della persona di cui fa le veci, oppure un altro sé, una seconda personalità all'interno di una stessa persona, con caratteristiche nettamente distinte dalla prima.

