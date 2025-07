Un tessuto morbido nei cruciverba: la soluzione è Felpa

Home / Soluzioni Cruciverba / Un tessuto morbido

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tessuto morbido' è 'Felpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FELPA

Curiosità e Significato di Felpa

La parola Felpa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Felpa.

Perché la soluzione è Felpa? FELPA è un tessuto morbido e caldo, spesso usato per realizzare maglie, felpe e abbigliamento casual. Grazie alla sua texture confortevole, è ideale per le stagioni più fresche, offrendo comfort senza rinunciare allo stile. La felpa è diventata un vero must-have per chi cerca praticità e tendenza in un solo capo, perfetta per ogni occasione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Foderare con tessuto morbido e vellutatoTessuto con pelo lungo e morbidoUn morbido tessuto di lanaMorbido tessuto caldo e leggermente pelosoUn morbido e pregiato tessuto di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Felpa

Stai cercando la risposta alla definizione "Un tessuto morbido"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

F Firenze

E Empoli

L Livorno

P Padova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C O M A I C A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAMICIAIO" CAMICIAIO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.