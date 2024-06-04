Sono sorrette da aste

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono sorrette da aste

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sono sorrette da aste' è 'Bandiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BANDIERE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono sorrette da aste" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono sorrette da aste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Bandiere? Le bandiere sono tessuti o materiali leggeri che vengono sollevati e fissati in modo stabile grazie a strutture di supporto. Queste aste permettono di mantenere la posizione verticale e visibile, rendendo le bandiere facilmente riconoscibili e ben visibili da lontano. La loro funzione principale è rappresentare simboli, nazioni o entità, facilitando la comunicazione visiva in eventi, cerimonie o celebrazioni pubbliche. La loro presenza è spesso associata a momenti di identità e appartenenza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sono sorrette da aste nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bandiere

Per risolvere la definizione "Sono sorrette da aste", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono sorrette da aste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Bandiere:

B Bologna A Ancona N Napoli D Domodossola I Imola E Empoli R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono sorrette da aste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sono a mezz asta in segno di luttoA Roma custodisce i vessilli militari nel VitorianoPer Messico e Italia hanno gli stessi coloriSono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana