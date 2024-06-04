Lo sono gli auguri calorosi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono gli auguri calorosi' è 'Fervidi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FERVIDI

Perché la soluzione è Fervidi? Fervidi sono gli auguri calorosi che si esprimono durante occasioni speciali come matrimoni, compleanni o festività. Questi auguri trasmettono un sentimento di affetto e gioia, condividendo la felicità del momento con chi li riceve. Sono espressioni di cordialità che rafforzano i legami tra le persone e rendono più memorabili le celebrazioni. La loro intensità e il calore che portano con sé sono simbolo di sincero affetto e di buona volontà.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo sono gli auguri calorosi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Lo sono gli auguri calorosi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fervidi

Per risolvere la definizione "Lo sono gli auguri calorosi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo sono gli auguri calorosi" conferma che la soluzione 'Fervidi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fervidi

F Firenze E Empoli R Roma V Venezia I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo sono gli auguri calorosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fervidi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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