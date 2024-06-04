Li segnalano i fari

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li segnalano i fari' è 'Porti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTI

Perché la soluzione è Porti? I porti sono punti di accesso al mare che vengono segnalati dai fari, strumenti fondamentali per la navigazione. Questi segnali luminosi guidano le imbarcazioni evitandone gli ostacoli e facilitando l'ingresso in acque sicure. Grazie ai fari, le navi possono trovare facilmente il loro percorso anche nelle notti più buie o in condizioni di scarsa visibilità. I porti rappresentano quindi punti di riferimento fondamentali per i viaggi marittimi.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Li segnalano i fari" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Li segnalano i fari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

In presenza della definizione "Li segnalano i fari", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Li segnalano i fari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Porti:

P Padova O Otranto R Roma T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Li segnalano i fari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

