Sardo nativo di un capoluogo di provincia

Home / Soluzioni Cruciverba / Sardo nativo di un capoluogo di provincia

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sardo nativo di un capoluogo di provincia' è 'Oristanese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORISTANESE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sardo nativo di un capoluogo di provincia" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sardo nativo di un capoluogo di provincia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Oristanese? Un oristanese è una persona originaria della città di Oristano, capoluogo della provincia omonima in Sardegna. Questa persona porta con sé le tradizioni e la cultura della regione, rappresentando un legame forte con il territorio. La sua identità è strettamente legata alle radici locali e alla storia della città. Essere oristanese significa avere un forte senso di appartenenza e orgoglio per le proprie origini.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Sardo nativo di un capoluogo di provincia nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Oristanese

Se la definizione "Sardo nativo di un capoluogo di provincia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sardo nativo di un capoluogo di provincia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Oristanese:

O Otranto R Roma I Imola S Savona T Torino A Ancona N Napoli E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sardo nativo di un capoluogo di provincia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Nativo di un capoluogo di provincia lombardoSardo del capoluogoNativo di una località in provincia di AnconaAbitano il capoluogo sardoIl capoluogo sardo